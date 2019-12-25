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В среду в Петербурге ожидается дождь и +25 градусов
Сегодня, 15:14
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В среду в Петербурге ожидается дождь и +25 градусов

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Температура воздуха предстоящей ночью опустится до +14…+16 градусов.

В среду, 11 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдет кратковременный дождь. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха опустится до +14…+16 градусов. Днем в городе ожидается +23…+25 градусов. Ветер подует слабый переменных направлений. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

Ранее синоптики рассказали о погоде в августе в Петербурге.

Фото: pexels.com

Теги: погода спб, прогноз погоды
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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