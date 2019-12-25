В среду в Петербурге ожидается дождь и +25 градусов

Температура воздуха предстоящей ночью опустится до +14…+16 градусов.

В среду, 11 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдет кратковременный дождь. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха опустится до +14…+16 градусов. Днем в городе ожидается +23…+25 градусов. Ветер подует слабый переменных направлений. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

Ранее синоптики рассказали о погоде в августе в Петербурге.

Фото: pexels.com