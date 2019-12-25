До -3 градусов опустится температура воздуха в Петербурге 11 апреля

Синоптики прогнозируют выпадение мокрого снега.

Под конец рабочей недели в Северной столице будет стоять облачная погода, которая принесет с собой снег и мокрый снег днем. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров предстоящей ночью опустятся до отметки -1...-3 градуса. Днем ожидается повышение температуры воздуха до 0...+2 градусов.

Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный, переходящий к северному, северо-западному умеренному, в прибрежных районах местами порывы до сильного. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.

Напомним, что по оценкам синоптика Александра Шувалова, похолодание в Петербурге сойдет на нет уже к середине следующей недели. В городе, по его словам, будет 15-градусное тепло, и петербуржцы еще долго будут испытывать влияние положительной погодной аномалии, фиксируемой с начала текущего года.

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