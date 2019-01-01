Синоптик Шувалов рассказал, когда закончится похолодание в Петербурге

И почему погодные аномалии городу на пользу.

В первой трети апреля Северная столица вернулась к минусовой температуре после резкого мартовского скачка. К середине месяца, согласно прогнозам ФГБУ "Северо-Западное УГМС", на город регулярно выпадают небольшие осадки в виде снега. О том, что это за аномалии и когда погода наконец-таки стабилизируется, рассказал "Вечернему Петербургу" синоптик и руководитель Прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как говорил один из старейших синоптиков Гидрометцентра Алексей Дмитриевич Чистяков, дававший в своё время прогноз на парад 7 ноября 1941 года, "правильный прогноз невозможен без тщательного анализа текущей ситуации". А анализ текущей ситуации говорит нам о том, что в Петербурге и области идёт уже 15-й месяц подряд с положительной аномалией температуры. Последний раз отрицательная аномалия отмечалась в январе прошлого года. С тех пор как отрезало. Александр Шувалов, руководитель Прогностического центра "Метео"

Эксперт отметил, что величина положительной аномалии временами, как это было в апреле и сентябре 2024 и в январе 2025 года, просто зашкаливает, достигая 4–4,5 градусов. Такая предыстория, а также характер атмосферных процессов, свойственных для весеннего периода этого года, дают возможность говорить о продолжении этой погодной традиции. А это значит, что уже скоро Петербург справится с обрушившимся на него похолоданием и погода вновь наладится.

К середине будущей недели в город на Неве вернётся 15-градусное тепло. Да, безусловно, будет ещё одна волна похолодания (скорее всего, в самом конце апреля), но это никак не помешает апрелю стать 15-м месяцем подряд с положительной аномалией температуры. Конца и края этой положительной аномалии пока не видно. Глядишь, такими темпами скоро май и сентябрь станут полноценными летними месяцами. Александр Шувалов, руководитель Прогностического центра "Метео"

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