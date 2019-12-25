  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во вторник в Петербурге будет +25 градусов, без дождей
Сегодня, 15:47
94
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Во вторник в Петербурге будет +25 градусов, без дождей

0 0

Днем подует юго-западный слабый ветер.

Во вторник, 10 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха в городе составит +14…+16 градусов. Днем воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ветер подует с юго-западного направления слабый. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что петербуржцы нашли полтысячи белых грибов в Тихвинском районе.

Фото: pexels.com

Теги: погода спб, прогноз погоды
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Акулов Саша
Сегодня 16:05


Это реально КОСМОС! Теперь что бы по трахаться не надо париться, зашел на сайт, выбрал девку, предложил и всё, ищите место и время. Без денег, без отношений, все бесплатно и анонимно, вот сайт -----  https://s4.lv/lacky

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии