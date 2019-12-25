Во вторник в Петербурге будет +25 градусов, без дождей

Днем подует юго-западный слабый ветер.

Во вторник, 10 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха в городе составит +14…+16 градусов. Днем воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ветер подует с юго-западного направления слабый. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что петербуржцы нашли полтысячи белых грибов в Тихвинском районе.

Фото: pexels.com