В Петербурге 4 декабря ожидается минусовая температура

Ночью синоптики обещают до -4 градусов.

В предстоящую среду, 4 декабря, в Санкт-Петербурге столбики термометров покажут минусовые значения. Ночью в черте города ожидается от -2 до -4 градусов, а днем – от -1 до -3. Об этом сообщили синоптики на портале ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Облачная с прояснениями погода принесет с собой в первой половине дня осадки в виде умеренного мокрого снега, переходящего в снег. Во второй половине дня существенных осадков не ожидается. Ветер обещают северо-западный, северный умеренный. На дорогах возможно возникновение гололедицы. Атмосферное давление будет постепенно повышаться в течение суток.

Тем временем в МЧС Санкт-Петербурга в преддверии холодов и снежной погоды предупредили водителей о необходимости смены резины, а пешеходов попросили в условиях образования льда передвигаться по дорогам особенно осторожно.

Ранее мы сообщали, что прошедшая осень в Петербурге стала самой теплой за весь период наблюдений синоптиков. Средняя температура в +9,5 градусов превысила рекорд 2020 года на 0,4 градуса.

Фото: Piter.TV