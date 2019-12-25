Осень 2024 года в Петербурге стала самой теплой за весь ряд наблюдений

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги осени текущего года.
Так, прошедшая осень стала самой теплой за весь ряд наблюдений, поскольку средняя температура в +9,5 градусов превысила рекорд 2020 года на 0,4 градуса. Основной вклад в значение внес сентябрь. В прошлом же году сентябрь тоже был теплым, однако с середины ноября в город пришла полноценная зима.
Осадков этой осенью в Санкт-Петербурге было не много, даже ниже нормы, так что тут интересного ничего не отметишь. А вот на солнечном сиянии надо остановиться отдельно.
Александр Колесов, главный синоптик Петербурга
За последние десятилетия 300 солнечных часов в Петербурге еще не наблюдали, так что осень получилась одной из самых солнечных. Основной вклад в это также внес первый месяц осени.
Фото: Piter.TV
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