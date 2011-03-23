В Петербурге 3 декабря выпадет мокрый снег

Сильные порывы ветра ожидаются в прибрежных районах города.

В Санкт-Петербурге 3 декабря ожидается облачная погода, которая принесет собой небольшой дождь ночью и умеренный дождь с мокрым снегом во второй половине дня. Столбики термометров днем будут показывать от +3 до +5 градусов, в ночное время суток – от +1 до +3, – сообщают в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Синоптики также прогнозируют образование сильных порывов северо-западного ветра в прибрежных районах Северной столицы. При этом атмосферное давление ночью будет понижаться, а днем – постепенно подниматься.

Тем временем в Ленинградской области на завтрашний день обещают юго-западный ветер, днем переходящий к северо-западному 6-11 м/с, в прибрежных районах местами также возможны порывы до 15 м/с.

Фото: Piter.TV