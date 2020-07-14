В Ленобласти 3 декабря ожидаются осадки и до +5 градусов

Ветер юго-западный, днем переходящий к северо-западному 6-11 м/с.

В Ленинградской области во вторник, 3 декабря, ожидается облачная погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами в регионе пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Утром и днем также ожидаются осадки, местами небольшие в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег. Ветер юго-западный, днем переходящий к северо-западному 6-11 м/с, в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем 0...+5 градусов.

Фото: unsplash; МЧС