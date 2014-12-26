В Петербурге 23 ноября днем обещают 0... -2 градуса.

Погода будет такой же облачной, но с прояснениями.

Согласно данным синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в предстоящую субботу в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с небольшим количеством осадков в виде снега. Температура воздуха в первую половину дня составит от -1 до -3 градусов, во вторую – от 0 до -2 градусов.

Ветер будет южный, юго-западный умеренный. Местами на дорогах возможно возникновение гололедицы. А атмосферное давление в течение суток будет постепенно повышаться.

Ранее стало известно о первых прогнозах метеорологов на предстоящий зимний сезон. Прогноз погоды от специалистов "Яндекса" предсказывает теплую зиму во всех регионах и мегаполисах России. При этом рекордных температурных значений ожидать не стоит. Возможно единичные ощутимо сильные похолодания.

Фото: Piter.TV