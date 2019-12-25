Новый антициклон сохранит в Петербурге жаркую погоду 12 июля

Сегодня столбики термометров достигнут отметки +30…+32 градусов.

В понедельник, 12 июля, на погоду в Петербурге окажет влияние новый антициклон, формирующийся над Скандинавией. Облаков в небе будет мало, обойдется без дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня температура воздуха вновь с легкостью преодалеет 30-градусную отметку. Столбики термометров в городе покажут +30…+32 градусов, в Ленобласти ожидается +28…+33. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Михаил Леус добавил, что вчера 11 июля в городе был зафиксирован уже второй в июле и седьмой с начала лета температурный рекорд. Теперь для 11 июля он составляет +34,2 градусов, что на 3,6 градусов выше, чем было в этот же день в 1941 году.

Не исключено, что сегодня будет установлен новый рекорд. Пока он принадлежит 1941 году, когда было +31,6 градусов.

Ранее в МЧС предупредили, что в аномальную жару нужно пить жидкость, даже если не хочется.

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