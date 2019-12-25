В Ленобласти неделя начнется с гроз, жары и тумана

Стало известно, какую погоду ждать жителям Ленобласти в понедельник, 22 августа. Неделя начнется в регионе с гроз и душной погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
Ночь будет холодной. Днем выпадут небольшие осадки. Подует юго-восточный, южный ветер, порывы которого будут достигать 7-12 м/с. Днем температура воздуха составит +22...+27 градусов.
Во вторник, 23 августа, в Ленинградской области возможен сильный туман. Кроме того, в этот день столбики термометров покажут +31 градус. Такая же погода будет в среду.
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Фото: Piter.tv
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