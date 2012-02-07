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В Батарейной бухте выпивший водитель утопил свой автомобиль BMW
Сегодня, 14:41
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В Батарейной бухте выпивший водитель утопил свой автомобиль BMW

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По словам свидетелей случившегося, мужчина был пьян.

В субботу, 20 августа, в Батарейной бухте произошло ДТП. Мужчина утопил свой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

По словам свидетелей случившегося, мужчина был пьян. В Сосновом Бору он отдыхал вместе с женой.

Вчера на пляже в Батарейной бухте почти трезвый водитель утопил свой автомобиль.
Его дама орала на него на весь пляж. Презрительные и осуждающие внимание отдыхающих компания получила сполна. Теперь БМВ недвижимость.

Очевидец

Ранее на Piter.tv: водитель-мигрант сбил 3-летнюю девочку на Софийской улице.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

Теги: батарейная бухта, дтп, утопил автомобиль
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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