В Батарейной бухте выпивший водитель утопил свой автомобиль BMW

По словам свидетелей случившегося, мужчина был пьян.

В субботу, 20 августа, в Батарейной бухте произошло ДТП. Мужчина утопил свой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей случившегося, мужчина был пьян. В Сосновом Бору он отдыхал вместе с женой.

Вчера на пляже в Батарейной бухте почти трезвый водитель утопил свой автомобиль.

Его дама орала на него на весь пляж. Презрительные и осуждающие внимание отдыхающих компания получила сполна. Теперь БМВ недвижимость. Очевидец

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург