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Водитель-мигрант сбил 3-летнюю девочку на Софийской улице
Сегодня, 14:37
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Водитель-мигрант сбил 3-летнюю девочку на Софийской улице

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Ребенок попал в больницу. Сейчас пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Накануне, 20 августа, в Купчино водитель Volvo сбил 3-летнюю девочку, которая вместе с мамой шла параллельно движению автомобиля по пешеходной части. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на Софийской улице у дома № 60. Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Ее доставили в больницу в  состоянии средней степени тяжести. Мама сопровождала дочь, сама женщина не получила травмы. 

За рулем машины находился 26-летний мигрант. Известно, что молодой человек за год привлекался за нарушение ПДД 40 раз.

По факту ДТП проводится проверка. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

Теги: авария с ребенком, полиция, скорая помощь, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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