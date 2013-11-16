Водитель-мигрант сбил 3-летнюю девочку на Софийской улице

Ребенок попал в больницу. Сейчас пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Накануне, 20 августа, в Купчино водитель Volvo сбил 3-летнюю девочку, которая вместе с мамой шла параллельно движению автомобиля по пешеходной части. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на Софийской улице у дома № 60. Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Мама сопровождала дочь, сама женщина не получила травмы.

За рулем машины находился 26-летний мигрант. Известно, что молодой человек за год привлекался за нарушение ПДД 40 раз.

По факту ДТП проводится проверка. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv