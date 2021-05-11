В Ленобласти в понедельник будет ясно и тепло

Воздух может прогреться до -4...+1 градуса.

В начале недели, 19 декабря, в Ленобласть придет потепление. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью пойдет снег, в некоторых районах начнется метель. Столбики термометров покажут -1...-6 градусов. Днем тоже ожидаются осадки, температура воздуха составит до -4...+1 градус.

Подует юго-западный, западный ветер со скоростью 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с.

Из-за температурных перепадов дороги будут скользкими.

Ранее на Piter.tv: в МЧС предупредили о сильном ветре в Петербурге в ночь на понедельник.

Фото: администрация Ленобласти