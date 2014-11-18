Дожди и грозы не принесут долгожданной прохлады в Петербург 14 июля

Сегодня в городе будут господствовать хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы.

В среду, 14 июля, в атмосфере над Петербургом будут господствовать хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы. Из-за этого во второй половине дня в городе пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Несмотря на осадки, температурный фон в Северной столице мало изменится и останется близким к рекордным значениям. Днем столбики термометров в городе покажут +31…+33 градусов, в Ленобласти +29…+34. Ветер подует с северо-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Синоптик добавил, что накануне в Петербурге был повторен суточный рекорд максимальной температуры, установленный для 13 июля в 1941 году +32,2 градусов.

Суточный рекорд для 14 июля принадлежит 2010 году, когда воздух в городе прогрелся до +32,5 градусов.

Ранее синоптик пообещал петербуржцам дожди и понижение температуры.

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