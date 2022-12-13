  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Антициклон "Тина" принесет в Петербурге потепление
Сегодня, 9:04
183
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Антициклон "Тина" принесет в Петербурге потепление

0 0

Столбики термометров покажут +9...+11 градусов.

В воскресенье, 7 мая, в Петербург пришел циклон "Тина". В городе постепенно устанавливается теплая погода без осадков. Небо затянет облаками, но иногда будет показываться солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Сегодня российские столицы окажутся на периферии обширного антициклона, получившего от немецких метеорологов имя "Тина".

Михаил Леус, синоптик

Столбики термометров покажут +9...+11 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 773 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Ранее на Piter.tv: на крыше дома Бадаева реставраторы нашли письмо 80-летней давности.

Фото: Pxhere

Теги: антициклон тина, леус, потепление, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии