Петербург 5 марта находится под влиянием тёплого сектора североатлантического циклона

Температура воздуха 5 марта в Петербурге +2…+4 градуса.

В среду Северная столица попадёт под влияние тёплого сектора следующего североатлантического циклона. В такой ситуации сохранится облачная и ветреная погода, пройдут осадки, преимущественно в виде дождей, и немного повысится температура. Об этом рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 5 марта в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 743 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В четверг пройдут небольшие дожди и +5…+7 градусов.

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Фото: Piter.tv