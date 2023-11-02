Петербург 25 июня находится в центре циклона

Воздух днём прогреется только до +15…+17 градусов.

Северная столица в среду окажется во власти центральной части циклона, названного немецкими метеорологами "Зирос" (Ziros). В такой ситуации в регионе ожидается облачная, вечером с прояснениями погода, пройдут дожди, местами ливневого характера. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 25 июня в Петербурге +15…+17 градусов, в Ленинградской области +14…+19 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг ожидаются кратковременные дожди, ночью +12…+14 градусов, днём +15…+17 градусов.

Как ранее рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, ливни накроют Петербург до конца недели.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv