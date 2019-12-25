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Петербуржцев предупредили о дожде и сильном ветре в пятницу
Сегодня, 15:46
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев предупредили о дожде и сильном ветре в пятницу

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Температура воздуха составит +18…+20 градусов.

В пятницу, 20 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, а вот днем пройдут кратковременные дожди. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха предстоящей ночью опустится до +13…+15 градусов, днем потеплеет до +18…+20. Ветер подует с юга, юго-запада умеренный, местами порывы усилятся. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее мы писали, что петербуржцам не стоит ждать возвращения лета в августе.

Фото: pexels.com

Теги: погода спб, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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