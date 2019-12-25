Петербуржцев предупредили о дождях в пятницу

Температура воздуха днем составит +21…+23 градусов.

В пятницу, 13 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем пройдут кратковременные дожди, но будет по-прежнему тепло. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха составит +14…+16 градусов, днем +21…+23. Ветер подует с северо-запада, запада умеренный. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем мало меняться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 13 августа в отдельных районах ожидаются грозы.

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