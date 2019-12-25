В Ленобласти 13 августа в отдельных районах ожидаются грозы

Воздух прогреется до +20 градусов.

В последний рабочий день в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

На западе региона ожидаются кратковременные дожди, на востоке сильные дожди, ночью и в первой половине дня местами очень сильные. В отдельных районах пройдут грозы. Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

Ночью ожидается до +12...+17, днем +17...+22 градусов, на западе местами до +24 градусов.

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