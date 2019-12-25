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Умеренный снег и морозы до -14 градусов придут в Ленобласть в Международный женский день
Сегодня, 14:07
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Умеренный снег и морозы до -14 градусов придут в Ленобласть в Международный женский день

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На востоке подморозит до -24. 

Во вторник, 8 марта, в Ленобласти ожидается похолодание. Временами жители будут наблюдать солнце. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ночью выпадет небольшой снег, днем осадки будут более обильными. Подует северо-восточный, восточный ветер со скоростью 2-7 м/с, к вечеру он усилится до 4-9 м/с. Столбики термометров в темное время суток покажут -9...-14 градусов. К обеду потеплеет до -3...-8 градусов. На востоке подморозит до -24. 

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали о погоде в городе 8 марта.

Фото: Pexels

Теги: мороз весной, погода, природа, прогноз погоды, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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