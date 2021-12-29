  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти выходные начнутся с плюсовой температуры и мокрого снега
Сегодня, 14:16
112
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти выходные начнутся с плюсовой температуры и мокрого снега

0 0

Днем температура воздуха составит +2...-3 градуса.

В Ленобласти в субботу, 23 декабря, будет тепло и влажно. Небо затянет облаками, выпадет мокрый и умеренный снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Ночью столбики термометров покажут +1...-4 градуса. Днем температура воздуха составит +2...-3 градуса. Подует юго-восточный, восточный ветер со скоростью  6-11 м/с.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо повышаться.

Ранее на Piter.tv: за период оттепели Петербург потерял 10 сантиметров снега.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Pxhere

Теги: мчс, погода в ленобласти, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии