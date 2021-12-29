В Ленобласти выходные начнутся с плюсовой температуры и мокрого снега

Днем температура воздуха составит +2...-3 градуса.

В Ленобласти в субботу, 23 декабря, будет тепло и влажно. Небо затянет облаками, выпадет мокрый и умеренный снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ночью столбики термометров покажут +1...-4 градуса. Днем температура воздуха составит +2...-3 градуса. Подует юго-восточный, восточный ветер со скоростью 6-11 м/с.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо повышаться.

Ранее на Piter.tv: за период оттепели Петербург потерял 10 сантиметров снега.

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Фото: Pxhere