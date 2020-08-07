В Ленобласти в воскресенье обещают холодный ветер и дожди

В некоторых районах в темное время суток подморозит до -1 градуса.

В воскресенье, 4 июня, в Ленобласти обещают пасмурную погоду и кратковременные дожди. Потепления пока ждать не стоит. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ГБУ "Северо-Западное УГМС".

Небо затянет облаками. Подует западный, северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Ночью похолодает до +2...+7 градусов. Днем столбики термометров покажут +10...+15 градусов.

Добавим, что в некоторых районах в темное время суток подморозит до -1 градуса. Атмосферное давление будет мало меняться.

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Фото: Pxhere