Из Челябинска в Петербург запустят поезда с детскими купе

Вагоны будут оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха, биотуалетами, душевыми модулями.

Составы пассажирских поездов Челябинск – Санкт-Петербург и Оренбург – Санкт-Петербург, которые пользуются популярностью, до конца этого года обновят современными вагонами с душевыми и другими удобствами. Об этом рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

До конца этого года на Южно-Уральскую железную дорогу поступят 16 вагонов нового модельного ряда, которые выполнены в виде двухвагонных сцепов.

Вагоны будут оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха, биотуалетами, душевыми модулями. В вагонах также предусмотрены стилизованные детские купе. Помимо этого, в вагонах будут кулеры с водой, раздельный сбор мусора.

Более 140 составов поездов испорчено граффити за девять месяцев на ОЖД.

Фото: ВКонтакте/ Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО"РЖД"