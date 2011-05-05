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На "красной" линии метрополитена Петербурга произошел сбой в движении поездов

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Причиной задержки поездов могло стать падение человека на пути.

Очевидцы сообщили о задержке поездов на "красной" линии метрополитена Петербурга. Инцидент произошел во втором часу дня 2-го ноября.

По словам автора видео со станции метро "Академическая", поезда по направлению "Проспекта Ветеранов" стоят уже 10 минут. 

По предварительным данным, на одной из станций упал мужчина на пути. 

40 минут назад нас на станции пл.Ленина всех высадили, затем пришёл следующий поезд, и мы продолжили свой путь, когда я вышла из вагона пл.Мужества, то две группы спасателей по 5 человек и с носилками спускались по эскалатору, а у метро стояло 4 экипажа машин спасателей.

написала Елена Никитина в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб". 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Леша Комиссаров

Теги: красная линия, метрополитен, пассажир на путях
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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