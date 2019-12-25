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На станции Московского вокзала поезд сбил подростка
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На станции Московского вокзала поезд сбил подростка

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Ребенка госпитализировали с множественными травмами.

Следователи устанавливают обстоятельства получения травм подростком на железнодорожной станции в Петербурге, сообщили в Западном МСУТ СК РФ. 

Вечером 28 ноября в медицинское учреждение города со станции Московского вокзала попал ребенок. Предварительно, пострадавшего сбил поезд. 

Следователь и следователь-криминалист провели осмотр места происшествия, в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств, причин и условий случившегося. 

Ранее мы рассказывали о том, что на железнодорожном переезде под Петербургом произошло ДТП с легковушкой и поездом. 

Фото: пресс-служба Западном МСУТ СК РФ

Теги: московский вокзал, поезд сбил подростка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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