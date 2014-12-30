"Александр Невский" отправился с Финляндского вокзала

Маршрут электрички следует по историческим местам сражений русского князя.

С Финляндского вокзала отправился электропоезд под именем "Александр Невский", который курсирует по маршруту мимо места исторического сражения русского князя со шведами в 1240 году. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Александр Невский" представляет из себя электропоезд серии ЭТ2МЛ, который был произведен на Торжокском вагоностроительном заводе. Привычный для местных синий цвет состава сменил корпоративный окрас – вместе с новым именем поезд приобрел серо-красные цвета.

Имя составу дали сотрудники Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава. В коллективе присваивать личные названия электропоездам давно стало хорошей традицией. Октябрьская железная дорога

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Фото: Telegram / Спб-Главный