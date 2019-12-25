Житель Кингисеппа подозревается в поджоге двух частных домов из-за конфликта с хозяйками

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Житель Кингисеппа подозревается в поджоге двух частных домов из-за неприязненных отношений с хозяйками недвижимости. Подробности рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Днем 28 ноября в полицию Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о поджоге двух домов по улице Третьей в садоводстве "Сатурн". В результате возгорания дома выгорели полностью. Пострадавших нет.

Вечером в том же садоводстве по подозрению в этом преступлении был задержан 67-летний житель Кингисеппа, который поджег дома из-за продолжительного конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений с хозяйками сгоревших домов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Также полицейские задержали 50-летнего поджигателя двери квартиры в поселке Кузьмоловский.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)