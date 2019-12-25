Петербуржец поджег вышку сотовой связи

По версии правоохранителей, мужчина поджег оборудование сразу трех компаний сотовой связи на вышке мобильной связи.

Полицейские в Петербурге задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи. Подробности стали известны Piter.tv.

Подозреваемого 41-летнего петербуржца задержали в квартире на Гражданском проспекте, буквально в квартале от места происшествия. По версии правоохранителей, мужчина поджег оборудование сразу трех компаний сотовой связи на вышке мобильной связи.

Полицейскими был составлен протокол о мелком хулиганстве. Подозреваемый внятно ничего не смог объяснить, на место была вызвана скорая. Предположительно, мужчину направят в психиатрическую больницу.

В августе в Иркутске мужчина сжег сотовую вышку из страха перед 5G и отправил фото в полицию.

Фото: unsplash