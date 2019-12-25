Неизвестный поджёг климатический шкаф столба сотовой связи в Петербурге

По данному факту проводится проверка.

В Приморском районе Петербурга сгорело оборудование в климатическом шкафу столба сотовой связи. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 16 июня в экстренные службы от монтажника поступило сообщение о том, что на пересечении Суздальского шоссе и Орлово-Денисовского проспекта сгорело оборудование в климатическом шкафу столба сотовой связи. Было установлено, что возгорание произошло в период с 01:49 до 01:55.

Шкаф выгорел полностью, пострадавших нет. По данным дежурного оператора связи, 16 июня в период с 01:34 по 01:48 дверь шкафа кем-то была открыта дверь, в 01:49 аппаратура показала запредельную температуру, после чего связь пропала.

По данному факту проводится проверка.

Ранее был задержан подозреваемый в поджогах автомобилей в Ленобласти.

Фото: Piter.tv.