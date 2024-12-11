Федеральная палата адвокатов РФ подтвердила смерть Константина Кузьминых на СВО

Он погиб ещё в ноябре 2024 года.

В Курской области при исполнении обязанностей военной службы погиб адвокат АП Санкт-Петербурга Константин Кузьминых. Данную информацию подтвердили в Федеральной палате адвокатов РФ.

В адрес коллегии адвокатов "Лапинский и партнеры", в которой состоял Константин Кузьминых, 20 января 2025 года поступило извещение из военкомата Приморского района Петербурга. Адвокат, служивший разведчиком-снайпером, погиб в Суджанском районе Курской области 30 ноября 2024 года.

Федеральная палата адвокатов РФ приносит соболезнования родным, близким и коллегам Константина Кузьминых.

Фото: Piter.tv