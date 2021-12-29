В Петербурге подросток засунул огурец себе в прямую кишку

Несовершеннолетний в состоянии средней степени тяжести находится в хирургическом отделении.

В Петербурге помощь медиков понадобилась 14-летнему подростку, который провел неудачный эксперимент с огурцом . Об этом стало известно Piter.tv.

Школьника 9 января доставили в больницу. По словам подростка, он засунул себе в задний проход половину огурца. При попытке извлечь овощ, он выскользнул вверх по прямой кишке.

Несовершеннолетний в состоянии средней степени тяжести находится в хирургическом отделении.

Также в Ломоносове девочка выпала из ватрушки и ударилась головой о дерево.

Фото: Piter.tv