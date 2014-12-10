Петербургский подросток впал в кому после отравления метадоном

Бабушка нашла 17-летнего внука без сознания.

Пожилая петербурженка нашла своего 17-летнего внука без сознания в квартире на улице Королева. Он был госпитализирован в состоянии комы. Об этом стало известно Piter.tv

Медики выяснили, что юноша отравился метадоном. Пострадавший имеет органическое поражение мозга и несколько раз лечился в психиатрической больнице.

Бабушка является опекуном подростка, так как его мать умерла в 2010 году, а отец лишен родительских прав. При этом мужчина проживает вместе с пожилой женщиной и сыном в одной квартире.

В мае около 14 килограммов мефедрона обнаружили полицейские у водителя в Ленобласти.

Фото: Piter.tv