Петербургский подросток впал в кому после отравления метадоном

Пожилая петербурженка нашла своего 17-летнего внука без сознания в квартире на улице Королева. Он был госпитализирован в состоянии комы. Об этом стало известно Piter.tv
Медики выяснили, что юноша отравился метадоном. Пострадавший имеет органическое поражение мозга и несколько раз лечился в психиатрической больнице.
Бабушка является опекуном подростка, так как его мать умерла в 2010 году, а отец лишен родительских прав. При этом мужчина проживает вместе с пожилой женщиной и сыном в одной квартире.
В мае около 14 килограммов мефедрона обнаружили полицейские у водителя в Ленобласти.
Фото: Piter.tv
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