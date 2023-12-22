В Металлострое подросток обвинил мачеху в избиении

Она нанесла ему телесные повреждения, начала душить и укусила в висок.

В Петербурге 12-летний мальчик обвинил сожительницу отца в избиении. С травмами он оказался в больнице, стало известно Piter.tv.

Из квартиры в посёлке Металлострой 22 января вечером в больницу был доставлен 12-летний подросток. Он сообщил, что дома сожительница отца нанесла ему телесные повреждения, начала душить и укусила в висок.

У пострадавшего диагностировали состояние после удушения, укушенную рану височной области. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

На прошлой неделе полицейские задержали дебошира, подозреваемого в жестоком избиении мужчины в лифте в Мурино.

Фото: Piter.tv