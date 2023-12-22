На Планерной улице подростки сбрасывали кирпичи с балкона многоэтажного дома. Пострадала "легковушка"

Кроме того, отмечается, что за несколько секунд до бросков рядом с машиной прошел мужчина.

В Петербурге с балкона дома 63/1 по Планерной улице группа подростков вечером 19 февраля сбрасывала кирпичи. Об этом пишет tg-канал "Топ новости Петербурга".

Три кирпича попали на отечественную "легковушку", в результате чего разбились ее лобовое и заднее стекла.

Кроме того, отмечается, что за несколько секунд до бросков рядом с машиной прошел мужчина. Он не пострадал.

Ранее мы рассказывали о том, что глыба льда упала на голову 17-летней петербурженки. Бастрыкин поручил по данному факту провести проверку.

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга