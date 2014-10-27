В Шушарах мужчина ударил подростка по голове за то, что он раскладывал рекламу в почтовые ящики

Следователи уже возбудили уголовное дело по ст.213 УК РФ.

Полиция Пушкинского района проводит проверку по факту инцидента с подростком-разносчиком рекламы в Шушарах. Его ударил один из жителей дома по Первомайской улице.

Как рассказали в МВД, вечером 2 июня в полицию поступило сообщение о скандале в парадной дома 22 по улице Первомайской в поселке Шушары. Прибывшие полицейские обнаружили в парадной дома 14-летнего подростка с кровоподтеком в области головы, консьержа и жильцов дома – участников конфликта.

Установлено, что между подростком и консьержем возник скандал из-за раскладки школьником рекламных листовок по почтовым ящикам. В результате к конфликту подключились жители дома, ставшие очевидцами происходящего, после чего, один из них ударил подростка по голове. Мальчик был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Мужчину полицейские доставили в отдел полиции. По данному факту в следственном отделе по Пушкинскому было организовано проведение доследственной проверки по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Однако, следователи уже возбудили уголовное дело по данной статье.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)