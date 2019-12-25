Стали известны подробности ДТП на трассе "Нарва"

В аварии пострадали двое взрослых и две девочки.

Сотрудники полиции Ломоносовского района проводят проверку по факту ДТП на трассе "Нарва", в котором пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в 22:49 на 8 километре автодороги "Нарва" 25-летний водитель, управляя автомобилем BMW 525, двигаясь от Красного Села в сторону поселка Кипень, не соблюдая безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля, въехал в впереди движущийся LADA XRAY по управлением 38-летней женщины.

В результате ДТП оба водителя госпитализированы в тяжелом состоянии. В состоянии средней степени тяжести госпитализированы девочки, 2011 и 2009 года рождения.

Фото: МВД