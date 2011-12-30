На трассе "Нарва" в аварии пострадали взрослые и ребёнок

Поздно вечером 8 августа на трассе "Нарва" в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло дорожное происшествие, в котором пострадали три человека, в том числе ребёнок.Об этом в группе "ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге" сообщили очевидцы.
Авария произошла на съезде на трассу "Нарва", рядом с Русско-Высоцким селом. На место приехали две кареты скорой помощи.
Один из автомобилей получил серьёзные поврождения. Стражи правопорядка выясняют обстоятельства и причины аварии.
Ранее в Выре на Киевском шоссе в аварии погибли трое мужчин.
Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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