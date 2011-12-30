На трассе "Нарва" в аварии пострадали взрослые и ребёнок

Авария произошла на съезде на трассу "Нарва".

Поздно вечером 8 августа на трассе "Нарва" в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло дорожное происшествие, в котором пострадали три человека, в том числе ребёнок.Об этом в группе "ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге" сообщили очевидцы.

Авария произошла на съезде на трассу "Нарва", рядом с Русско-Высоцким селом. На место приехали две кареты скорой помощи.

Один из автомобилей получил серьёзные поврождения. Стражи правопорядка выясняют обстоятельства и причины аварии.

Ранее в Выре на Киевском шоссе в аварии погибли трое мужчин.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург