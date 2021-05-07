Пенсионер на парковке у ТЦ "Академический" сбил насмерть 84-летнюю женщину

Вторая пенсионерка находится в больнице.

В Петербурге 77-летний пенсионер сбил двух пенсионерок на парковке у торгового центра, одна из пострадавших скончалась. Об этом стало известно Piter.tv.

Пенсионер на автомобиле Nissan Murano не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 62-летнюю и 84-летнюю женщин. Также он задел припаркованные рядом автомобили Hyundai Santa Fe и Toyota Avensis.

В результате ДТП 84-летняя пенсионерка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Вторая женщина с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в больницу.

Владелец Nissan Murano к административной ответственности за нарушения ПДД в 2021-2022 годах привлекался 5 раз.

Фото: Мегаполис