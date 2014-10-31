Стали известны подробности ДТП на трассе "Кола" с участием двух грузовиков и бензовоза

В результате столкновения водитель Iveco получил травмы и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован.

Полиция проводит проверку по ночному ДТП на трассе "Кола" с участием двух грузовиков и бензовоза. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 19 июля в 02:45 поступила информация об аварии на 152 км автотрассы Р-21 "Кола" с пострадавшим водителем. На месте было установлено, что 22-летний водитель, управляя грузовиком Iveco, двигаясь в сторону Петербурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ГАЗ под управлением 39-летнего мужчины. От удара ГАЗ выбросило на встречку под колеса бензовоза Volvo под управлением 53-летнего водителя.

В результате столкновения водитель Iveco получил травмы и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован. Водителю отечественного грузовика медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО