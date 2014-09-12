После драки хоккеистов в спортшколе в Колпино тренера отстранили от работы

Напомним, подростки попытались вставить клюшку 12-летнему одноклубнику в анальное отверстие.

Администрация Колпинского района Петербурга назначила служебную проверку по факту драки, произошедшей 9 октября в спортивной школе им. Н.Дроздецкого среди воспитанников клуба. Напомним, подростки попытались вставить клюшку 12-летнему одноклубнику в анальное отверстие.

По данным районной администрации, тренер-преподаватель был отстранен от работы. Команда, в которой произошел конфликт отстранена от тренировочного процесса. Директор учреждения Александр Михайлов был отозван из отпуска.

Проверку по данному инциденту также проводят Следственный отдел по Колпинскому району ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу и прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга. Все необходимые для проведения проверки материалы переданы в правоохранительные органы.



По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

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