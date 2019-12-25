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60-летний автомобилист из Тосно подозревается в даче взятки сотруднику полиции
Сегодня, 14:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

60-летний автомобилист из Тосно подозревается в даче взятки сотруднику полиции

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Он предлагал взятку в размере 25 тысяч рублей.

В Тосненском районе мужчина подозревается в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ленинградской области.

Следственным отделом по городу Тосно в отношении 60-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 (дача взятки).

По данным следствия, 9 апреля 2025 года подозреваемый, находясь в салоне служебного автомобиля, во время составления протокола по делу об административном правонарушении, за непривлечение его к административной ответственности предложил старшему инспектору ДПС взятку в сумме 35 тысяч рублей, положив деньги в переднюю консоль служебного автомобиля.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

За посредничество во взяточничестве в Петербурге перед судом предстанет бывший полицейский.

Фото: Piter.tv

Теги: взятка, тосно
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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