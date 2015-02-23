За посредничество во взяточничестве в Петербурге перед судом предстанет бывший полицейский

Деньги мужчина попытался передать в кафе на Караванной улице, его задержали.

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-полицейского. Ему вменяют п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 10 апреля.

Обвиняемый, являясь начальником УМВД России по Центральному району, в октябре прошлого года согласился передать взятку в размере 400 тыс. рублей оперуполномоченному УФСБ России по региону. Последний должен был устроить жену взяткодателя в правоохранительные органы. Деньги полицейский попытался передать в кафе на Караванной улице, его задержали. Уточняется, что супруга взяткодателя ранее имела гражданство Украины.

В ближайшее время материалы дела передадут судье.

Ранее мы рассказывали о том, что ответственный за использование набережных в Петербурге задержан за взятку.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти