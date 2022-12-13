Задержан подозреваемый, повредивший Поклонный крест у БКЗ "Октябрьский"

По подозрению был задержан 23-летний администратор одного из ресторанов, который находится на Литейном проспекте.

Задержан подозреваемый, который повредил Памятный крест в честь Георгия Победоносца у БКЗ "Октябрьский". Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 4 мая в полицию поступило сообщение от очевидца, что около концертного зала "Октябрьский" неизвестные разрушили Памятный крест в честь Георгия Победоносца.

В ходе проверки при просмотре камер видеонаблюдения установлено, что около двух часов ночи 4 мая неизвестный, одетый в одежду темного цвета, повредил "Поклонный крест в честь восстановления Храма Дмитрия Солунского". Он запрыгнул на его основание, затем взял крест в руки, пронес его несколько метров и бросил на землю. Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

По подозрению был задержан 23-летний администратор одного из ресторанов, который находится на Литейном проспекте.

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Фото: Piter.tv