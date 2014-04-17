Подозреваемые в гибели киберспортсмена попали на камеры видеонаблюдения магазина

Мужчины зашли в магазин за алкоголем.

В распоряжении Piter.TV оказалась запись с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине, в котором трое предполагаемых виновников гибели киберспортсмена купили алкоголь. После чего на улице они познакомились с 23-летним погибшим. Об этом 19 октября Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Напомним, 17 октября возле гаражей в городе Никольское был найден 23-летний молодой человек с серьезными травмами. По дороге в больницу пострадавший скончался. Смерть наступила из-за травм, было возбуждено уголовное дело.

Позже полиция задержала троих подозреваемых в возрасте от 30 до 33 лет. Выяснилось, что около 4 часов утра потерпевший вышел из квартиры своих друзей, предварительно вызвав такси. Выйдя на улицу, он встретил троих незнакомцев, которые распивали алкоголь возле магазина. Между ними завязалась беседа, затем киберспортсмен сел в автомобиль "Газель", принадлежащий одному из мужчин. В салоне петербуржца начали избивать. Затем злоумышленники погрузили молодого человека в багажник, отвезли на старое Никольское кладбище, где вытащили из автомобиля и продолжили избивать. Там они его и бросили. Спустя некоторое время подозреваемые вернулись. Убедившись, что потерпевший дышит, они снова погрузили его в багажник, привезли к старым заброшенным гаражам в ста метрах от больницы и выбросили.

Видео: Piter.TV