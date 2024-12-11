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В Петербурге глинтвейн стал одним из самых дорогих в РФ
Сегодня, 11:33
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В Петербурге глинтвейн стал одним из самых дорогих в РФ

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Больше всего цена глинтвейна увеличилась в Северной Осетии.

В среднем по РФ глинтвейн подорожал за год на 12%, до 349 рублей. А в Петербурге этот напиток стал стоить порядка 446 рублей, пишет "РИА Новости", ссылаясь на данные аналитиков "Контур. Маркета". 

Больше всего цена глинтвейна увеличилась в Северной Осетии – на 21% и до 324 рублей. Подешевел он только в Челябинской области (-3%, до 310 рублей). 

А в Москве и Московской области напиток подорожал на 14% – до 568 рублей, в Северной столице и Ленобласти – на 15%. 

Глинтвейн стал менее интересен жителям Свердловской области и Пермского края. 

Ранее мы рассказывали о том, что стоимость свежих огурцов выросла в Петербурге на 50%. 

Фото: freepik 

Теги: глинтвейн, напиток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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