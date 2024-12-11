В Петербурге глинтвейн стал одним из самых дорогих в РФ

В среднем по РФ глинтвейн подорожал за год на 12%, до 349 рублей. А в Петербурге этот напиток стал стоить порядка 446 рублей, пишет "РИА Новости", ссылаясь на данные аналитиков "Контур. Маркета".
Больше всего цена глинтвейна увеличилась в Северной Осетии – на 21% и до 324 рублей. Подешевел он только в Челябинской области (-3%, до 310 рублей).
А в Москве и Московской области напиток подорожал на 14% – до 568 рублей, в Северной столице и Ленобласти – на 15%.
Глинтвейн стал менее интересен жителям Свердловской области и Пермского края.
Ранее мы рассказывали о том, что стоимость свежих огурцов выросла в Петербурге на 50%.
Фото: freepik
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