Сотрудник маркетплейса подменил 11 IPhone на подделки в Петербурге

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 18-летний управляющий пунктом выдачи.

В Выборгском районе Петербурга управляющий пунктом выдачи заказов одного из крупных маркетплейсов подменил 11 IPhone. Об этом стало известно Piter.tv.

В период с 17 марта по 13 мая в пункте выдачи были подменены 11 IPhone. Материальный ущерб составил 1 597 413 рублей 26 копеек. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 18-летний управляющий пунктом выдачи. По данным следствия, молодой человек заказал 11 смартфонов Apple. А после прибытия оригинального товара в пункт выдачи заменил оригиналы на подделки, затем оформил возврат.

В квартире на Манчестерской улице, где проживает подозреваемый, при обыске нашли два мобильных телефона, 18 банковских карт, 41 сим-карту, семь упаковок от сим-карт, ноутбук, три поддельных смартфона в корпусе IPhone.

Ранее в Петербурге был задержан подозреваемый в мошенничестве с покупкой IPhone.

Фото: pxhere