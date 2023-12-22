В Петербурге стартовала подготовка к строительству развязки нового моста

В соответствии с контрактом, "ДиМ" до конца октября 2026 года возведет необходимые временные здания и сооружения.

В Петербурге готовятся к строительству Большого Смоленского моста. Заказчик – ГКУ "Дирекция транспортного строительства" – подписал контракт с АО "Дороги и мосты", передает пресс-служба компании.

В соответствии с контрактом, "ДиМ" до конца октября 2026 года возведет необходимые временные здания и сооружения. Кроме того, до середины июля 2025 года подготовят и передадут заказчику полный комплект рабочей документации на строительство развязки на пересечении улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта.

Госстройнадзор Петербурга 8 февраля выдал разрешение на строительство Большого Смоленского моста. Переправа длиной в 1,6 километра соединит берега Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра.

Фото: пресс-служба АО "Дороги и Мосты"