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В Петербурге стартовала подготовка к строительству развязки нового моста
Сегодня, 15:31
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В Петербурге стартовала подготовка к строительству развязки нового моста

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В соответствии с контрактом, "ДиМ" до конца октября 2026 года возведет необходимые временные здания и сооружения.

В Петербурге готовятся к строительству Большого Смоленского моста. Заказчик – ГКУ "Дирекция транспортного строительства" – подписал контракт с АО "Дороги и мосты", передает пресс-служба компании. 

В соответствии с контрактом, "ДиМ" до конца октября 2026 года возведет необходимые временные здания и сооружения. Кроме того, до середины июля 2025 года подготовят и передадут заказчику полный комплект рабочей документации на строительство развязки на пересечении улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта.

Госстройнадзор Петербурга 8 февраля выдал разрешение на строительство Большого Смоленского моста. Переправа длиной в 1,6 километра соединит берега Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра. 

Фото: пресс-служба АО "Дороги и Мосты"

Теги: большой смоленский мост, дороги и мосты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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