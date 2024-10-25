Представители Главного командования ВМФ России обсудили с петербургскими ветеранами подготовку к 80-летию Победы

В городе полным ходом идут приготовления к празднику.

Адмиралтейский координационный совет общественных организаций ветеранов ВМФ провел заседание с Главным командованием ВМФ России. Встреча состоялась в Центральном военно-морском музее Петербурга. Обсуждали подготовку к празднованию 80-летия Победы, – пишет "Вечерний Петербург".

Ветераны, в частности, доложили об итогах общественной деятельность организаций и изложили планы работы на 2025-й год, главным событие которого станет большой юбилей Победы.

Сейчас мы все сконцентрированы на проведении череды памятных мероприятий, посвященных 80-летию Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Ветеранские организации активно принимают участие в подготовке к этому знаковому для страны дню. Мы проводим серьезную патриотическую работу с молодежью. Леонид Лупач, контр-адмирал ВМФ России

Представители Главного командования военно-морского флота отметили, что ветеранские организации играют немаловажную роль в воспитании молодого поколения и передаче молодым людям традиций российских моряков.

Ранее мы писали, что петербургский Музей городской скульптуры начал готовить памятники к 80-летию Победы.

Фото: Леонид Лупач