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Представители Главного командования ВМФ России обсудили с петербургскими ветеранами подготовку к 80-летию Победы
Сегодня, 21:45
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Представители Главного командования ВМФ России обсудили с петербургскими ветеранами подготовку к 80-летию Победы

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В городе полным ходом идут приготовления к празднику.

Адмиралтейский координационный совет общественных организаций ветеранов ВМФ провел заседание с Главным командованием ВМФ России. Встреча состоялась в Центральном военно-морском музее Петербурга. Обсуждали подготовку к празднованию 80-летия Победы, – пишет "Вечерний Петербург".

Ветераны, в частности, доложили об итогах общественной деятельность организаций и изложили планы работы на 2025-й год, главным событие которого станет большой юбилей Победы.

Сейчас мы все сконцентрированы на проведении череды памятных мероприятий, посвященных 80-летию Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Ветеранские организации активно принимают участие в подготовке к этому знаковому для страны дню. Мы проводим серьезную патриотическую работу с молодежью.

Леонид Лупач, контр-адмирал ВМФ России

Представители Главного командования военно-морского флота отметили, что ветеранские организации играют немаловажную роль в воспитании молодого поколения и передаче молодым людям традиций российских моряков.

Ранее мы писали, что петербургский Музей городской скульптуры начал готовить памятники к 80-летию Победы.

Фото: Леонид Лупач

Теги: 80-летие победы, вмф россии, день победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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